Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfallfahrer entfernt sich zu Fuß und kehrt anschließend zurück - Mutmaßlicher Alkoholkonsum und Sicherstellung des Führerscheins

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (28.05.2026, 17:10 Uhr) verursachte ein 27-Jähriger einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 27-Jährige mit seinem Kia auf der Straße Am Dörpholz und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er geriet ins Schleudern, stieß gegen einen Bauzaun und kam in einem Grünstreifen zum Stehen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer zu Fuß von der Örtlichkeit und seines nicht mehr fahrbereiten Kia. Noch während der Unfallaufnahme kehrte der 27-Jährige zur Unfallörtlichkeit zurück. Da der Verdacht besteht, dass der Mann vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumierte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten zudem seinen Führerschein sicher und untersagten ihm das Führen von Kraftfahrzeugen.

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