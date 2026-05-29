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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfallfahrer entfernt sich zu Fuß und kehrt anschließend zurück - Mutmaßlicher Alkoholkonsum und Sicherstellung des Führerscheins

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (28.05.2026, 17:10 Uhr) verursachte ein 
27-Jähriger einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend von 
der Örtlichkeit. 

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 27-Jährige mit seinem Kia auf 
der Straße Am Dörpholz und kam aus bislang ungeklärter Ursache von 
der Fahrbahn ab. Er geriet ins Schleudern, stieß gegen einen Bauzaun 
und kam in einem Grünstreifen zum Stehen. 

Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer zu Fuß von der 
Örtlichkeit und seines nicht mehr fahrbereiten Kia. 

Noch während der Unfallaufnahme kehrte der 27-Jährige zur 
Unfallörtlichkeit zurück. 

Da der Verdacht besteht, dass der Mann vor Fahrtantritt alkoholische 
Getränke konsumierte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. 

Die Beamten stellten zudem seinen Führerschein sicher und untersagten
ihm das Führen von Kraftfahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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