Polizei Wuppertal

POL-W: W Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (28.05.2026, 18:45 Uhr) erlitt ein Pedelec-Fahrer nach einem Sturz schwere Verletzungen Der 42-Jährige war mit seinem Rad auf dem Geh- und Radweg der Lichtscheider Straße unterwegs, als er aus noch nicht geklärter Ursache in ein Gebüsch stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand geringfügiger Sachschaden.

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