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Polizei Wuppertal

POL-W: W Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (28.05.2026, 18:45 Uhr) erlitt ein Pedelec-Fahrer nach 
einem Sturz schwere Verletzungen

Der 42-Jährige war mit seinem Rad auf dem Geh- und Radweg der 
Lichtscheider Straße unterwegs, als er aus noch nicht geklärter 
Ursache in ein Gebüsch stürzte.

Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Am Fahrrad entstand geringfügiger Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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