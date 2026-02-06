Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bislang unbekannte Person verunreinigt seit Wochen Bänke und öffentliche Plätze in Niedersfeld und Umgebung mit Fäkalien - Zeugen gesucht

Winterberg (ots)

Die Stadt Winterberg hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Seit mehreren Wochen kommt es in Niedersfeld, am Hillebachsee und im Heidedorf wiederholt zu Verunreinigungen im öffentlichen Raum. Eine bislang unbekannte Person hinterlässt auf öffentlichen Sitzbänken und Plätzen Fäkalien und mit Urin gefüllte Behälter. Die Vorfälle ereignen sich seit Wochen in unregelmäßigen Abständen. Immer wieder werden auf Bänken und anderen öffentlichen Einrichtungen Kleidungsstücke wie Unterwäsche oder T-Shirts gefunden, die offenbar gezielt als Unterlage für Fäkalien genutzt wurden. Zusätzlich werden immer wieder Behältnisse mit Urin, etwa Chipsdosen, an frequentierten Plätzen abgestellt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Winterberg unter 02981-90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell