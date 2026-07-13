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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - 6-jähriges Kind leicht verletzt, die Polizei bittet um Zeugen

Wolfach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag gegen 11:40 Uhr sucht die Polizei nach einer bislang unbekannten Motorradfahrerin, die sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte ein 6-jähriges Kind die Saarlandstraße zu überqueren. Dabei wurde es von einer herannahenden Motorradfahrerin erfasst. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Die Motorradfahrerin brachte das Kind anschließend zu dessen Wohnanschrift und übergab es einem Familienangehörigen, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Im Anschluss soll sie fortgefahren sein, ohne ihre Personalien angegeben zu haben. Die 6 Jährige wurde zur weiteren Behandlung und Kontrolle in eine Kinderklinik gebracht. Die unbekannte Motorradfahrerin ist zwischen 50 und 60 Jahre alt, hat graue Haare, trug zum Unfallzeitpunkt schwarze Motorradkleidung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Motorradfahrerin geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 zu melden.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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