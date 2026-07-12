Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Pkw überrollt Mann

1. Update

Offenburg (ots)

Inzwischen konnte der Range Rover in Kehl aufgefunden werden. Die Kriminaltechniker kümmern sich aktuell um die Spurensicherung an dem BMW und auch dem Range Rover. Nach ersten Erkenntnissen in der Folge der körperlichen Auseinandersetzungen war ein Mann in den in unmittelbarer Nähe auf dem Parkplatz abgestellten Range Rover eingestiegen. Das 28-jährige Opfer hatte sich zu dieser Zeit direkt vor das Auto gestellt und war dann von dem losfahrenden Range Rover erfasst und überrollt worden. Durch das Überrollen zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu. Danach flüchtete der Range Rover in zunächst unbekannte Richtung. Im Verlauf des Sonntags konnte er im Rahmen der Fahndung in Kehl festgestellt und beschlagnahmt werden. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass die Insassen das Fahrzeug gewechselt und dann mit dem BMW wieder zurück nach Offenburg gefahren sind. Die drei noch in der Nacht vorläufig festgenommenen Männer im Alter von 26 und 28 Jahren sind alle iranische Staatsangehörige. Die Ermittlungen hierzu laufen.

/ks

Ursprungsmeldung vom 12.07.2026 - 10:48 Uhr

Offenburg - Pkw überrollt Mann

Über Notruf gingen in der Nacht zum Sonntag mehrere Hinweise über eine Schlägerei mit zehn bis fünfzehn Personen und einer angefahrenen Person auf einem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße ein. Vor Ort konnten die alarmierten Polizeibeamten in Erfahrung bringen, dass es gegen Mitternacht zunächst zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Parkplatz gekommen sein soll. Dabei soll es auch zum Einsatz von Baseballschlägern gekommen sein. In der Folge sei ein 28-jähriger türkischer Mann von einem Range Rover überrollt worden. Der schwerverletzte Mann wurde in eine Klinik eingeliefert. Über weitere Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Die Befragung der vor Ort Beteiligten und unabhängiger Zeugen sowie telefonisch bei der Polizei eingehender Hinweise führte die Kriminalpolizei, die aktuell wegen einem versuchten Tötungsdelikt ermittelt, auf die Spur möglicher Verdächtiger und auch deren Aufenthaltsort an einer Tankstelle. Eine in die Fahndung eingebundene Polizeistreife aus Offenburg konnte an einer Tankstelle in der Schutterwälder Straße einen dunklen BMW antreffen. Ein möglicher Zusammenhang mit dem Vorfall auf dem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße veranlasste die Beamten kurz vor 1 Uhr zur Kontrolle. Der BMW war mit vier Insassen, drei Männern und einer Frau, besetzt, welche alle vorläufig festgenommen wurden. Derzeit läuft die Fahndung nach dem hellen Range Rover mit Offenburger Kennzeichen, von dem aktuell jede Spur fehlt. Weitere Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu den beteiligten Personen, den Hintergründen der Auseinandersetzung und vor allem zu dem Aufenthaltsort des hellen Range Rover möglicherweise im Bereich Offenburg-Bühl/Griesheim machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0781/21-2820 in Verbindung zu setzen.

/ks

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