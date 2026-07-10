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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Unverletzt gelandet

Rheinmünster / Söllingen (ots)

Am Freitagabend ist es im Bereich vom Baden-Airpark zu einem Flugunfall gekommen. Die Triebwerke eines Kleinflugzeuges der Marke Marchetti sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei während des Fluges kurz vor 21 Uhr ausgefallen. Der Pilot hatte geistesgegenwärtig eine Notlandung eingeleitet und war südlich der Landebahn vor dem Außenzaun notgelandet. Die Maschine war nur mit dem Pilot besetzt, der glücklicherweise unverletzt blieb. Das Kleinflugzeug wurde durch die Landung stark beschädigt und es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Rettungskräfte der Feuerwehr, Beamte von Polizeiposten Flughafen und Helfer des Technischen Hilfswerk waren an der Unfallstelle im Einsatz.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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