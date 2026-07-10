Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Unverletzt gelandet

Rheinmünster / Söllingen (ots)

Am Freitagabend ist es im Bereich vom Baden-Airpark zu einem Flugunfall gekommen. Die Triebwerke eines Kleinflugzeuges der Marke Marchetti sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei während des Fluges kurz vor 21 Uhr ausgefallen. Der Pilot hatte geistesgegenwärtig eine Notlandung eingeleitet und war südlich der Landebahn vor dem Außenzaun notgelandet. Die Maschine war nur mit dem Pilot besetzt, der glücklicherweise unverletzt blieb. Das Kleinflugzeug wurde durch die Landung stark beschädigt und es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Rettungskräfte der Feuerwehr, Beamte von Polizeiposten Flughafen und Helfer des Technischen Hilfswerk waren an der Unfallstelle im Einsatz.

/ks

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