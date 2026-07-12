PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Pkw überrollt Mann

Offenburg (ots)

Über Notruf gingen in der Nacht zum Sonntag mehrere Hinweise über eine Schlägerei mit zehn bis fünfzehn Personen und einer angefahrenen Person auf einem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße ein. Vor Ort konnten die alarmierten Polizeibeamten in Erfahrung bringen, dass es gegen Mitternacht zunächst zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Parkplatz gekommen sein soll. Dabei soll es auch zum Einsatz von Baseballschlägern gekommen sein. In der Folge sei ein 28-jähriger türkischer Mann von einem Range Rover überrollt worden. Der schwerverletzte Mann wurde in eine Klinik eingeliefert. Über weitere Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Die Befragung der vor Ort Beteiligten und unabhängiger Zeugen sowie telefonisch bei der Polizei eingehender Hinweise führte die Kriminalpolizei, die aktuell wegen einem versuchten Tötungsdelikt ermittelt, auf die Spur möglicher Verdächtiger und auch deren Aufenthaltsort an einer Tankstelle. Eine in die Fahndung eingebundene Polizeistreife aus Offenburg konnte an einer Tankstelle in der Schutterwälder Straße einen dunklen BMW antreffen. Ein möglicher Zusammenhang mit dem Vorfall auf dem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße veranlasste die Beamten kurz vor 1 Uhr zur Kontrolle. Der BMW war mit vier Insassen, drei Männern und einer Frau, besetzt, welche alle vorläufig festgenommen wurden. Derzeit läuft die Fahndung nach dem hellen Range Rover mit Offenburger Kennzeichen, von dem aktuell jede Spur fehlt. Weitere Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu den beteiligten Personen, den Hintergründen der Auseinandersetzung und vor allem zu dem Aufenthaltsort des hellen Range Rover möglicherweise im Bereich Offenburg-Bühl/Griesheim machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0781/21-2820 in Verbindung zu setzen.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 23:34

    POL-OG: Unverletzt gelandet

    Rheinmünster / Söllingen (ots) - Am Freitagabend ist es im Bereich vom Baden-Airpark zu einem Flugunfall gekommen. Die Triebwerke eines Kleinflugzeuges der Marke Marchetti sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei während des Fluges kurz vor 21 Uhr ausgefallen. Der Pilot hatte geistesgegenwärtig eine Notlandung eingeleitet und war südlich der Landebahn vor dem Außenzaun notgelandet. Die Maschine war nur mit dem Pilot besetzt, der glücklicherweise unverletzt blieb. ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 14:04

    POL-OG: Kehl - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

    Kehl (ots) - Nach einem Körperverletzungsdelikt in der Schulstraße, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Bereits am vergangenen Sonntag soll ein 20-Jähriger gegen 14:30 Uhr eine ihm bekannte 37-Jährige in der Schulstraße, im Bereich zwischen Straßburger Straße und Gewerbestraße, auf offener Straße geohrfeigt und den Arm verdreht haben. Ein Zeugin sprach das Duo offenbar an, setzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren