POL-UN: Unna - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen
Unna (ots)
Die seit dem 13.05.2026 vermisste 13-Jährige aus Unna konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
In diesem Zusammenhang werden Medien ausdrücklich darum gebeten, die zu Fahndungszwecken veröffentlichten Fotos der Jugendlichen zu löschen.
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