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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen

Unna (ots)

Die seit dem 13.05.2026 vermisste 13-Jährige aus Unna konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Medien ausdrücklich darum gebeten, die zu Fahndungszwecken veröffentlichten Fotos der Jugendlichen zu löschen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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