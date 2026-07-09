Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen

Unna (ots)

Die seit dem 13.05.2026 vermisste 13-Jährige aus Unna konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Medien ausdrücklich darum gebeten, die zu Fahndungszwecken veröffentlichten Fotos der Jugendlichen zu löschen.

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