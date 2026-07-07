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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - 11-jähriger Fahrradfahrer wird angefahren - Unfallverursacher flüchtet

Kamen (ots)

Am Montag (06.07.2026) wurde zwischen 08:05 Uhr und 08:10 Uhr ein 11-Jähriger aus Kamen auf seinem Fahrrad an der Straße "Am Bahnhof" in Kamen-Mitte angefahren.

Der Schüler fuhr aus Richtung Borsigstraße in die Bahnunterführung, als ein unbekannter Mann - ebenfalls auf einem Fahrrad - nicht mehr ausweichen konnte und in ihn hineinfuhr. Bei dem anschließenden Zusammenstoß fielen sowohl der 11-Jährige als auch der Unbekannte zu Boden.

Der Junge verletzte sich bei dem Sturz leicht, der unbekannte Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der unbekannte Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

   - Männlich
   - Zwischen 30 und 46 Jahre alt
   - "normale" Figur
   - Ca. 175 m groß
   - Blaues Shirt
   - Dreitagebart
   - Glatze
   - Hatte Kopfhörer auf
   - Älteres Fahrrad, in den Farben "blau-türkis"

Hinweise, die zum gesuchten Fahrradfahrer führen, bitte an die Polizei in Kamen: 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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