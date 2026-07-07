Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Senior übergibt Geld und Schmuck an falschen Polizeibeamten - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Montag (06.07.2026) zwischen 11:40 Uhr und 14:40 Uhr gegenüber einem 87-Jährigen aus Unna als Mitarbeiter von Interpol bzw. der Polizei Aachen ausgegeben. Sie machten unter falschem Vorwand Angaben darüber, den Schmuck des Mannes fotografieren zu müssen. In der Nachbarschaft seien Tatverdächtige festgenommen worden, welche geplant hätten, seinen Schmuck zu entwenden.

Ein unbekannter Täter kam daraufhin zur Wohnanschrift des 87-Jährigen an den Beethovenring und hat unter diesem Vorwand Bargeld und Schmuck erbeutet.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Europäisches Erscheinungsbild - Athletische /sportliche Figur - Ca. 30 Jahre alt - Ca. 1,80m groß - Sprach akzentfreies Deutsch - Blonde, kurze Haare - Rasiertes Gesicht, kein Bart - Dunkle Oberbekleidung - Dunkle Hose - Weiße Handschuhe

Ebenfalls am Montag - und ebenfalls in Unna - ereignete sich ein weiterer Betrugsfall zum Nachteil eines älteren Menschen.

Zwei bislang unbekannte Täter gaben sich gegen 17:30 Uhr als Polizeibeamte aus und verschafften sich somit Zugang zu dem Wohnhaus einer 91-Jährigen an der Straße "An der Röhrenstrecke". Die Frau ließ die Täter in ihren Keller. Welche Gegenstände entwendet wurden, steht aktuell noch nicht fest. Die Täter verließen das Wohnhaus durch die Hauseingangstür und flüchteten zu Fuß.

Dabei konnte einer der Täter von einer Zeugin beobachtet werden. Sie sei einige Zeit hinter der Person hergerannt, konnte diese allerdings nicht einholen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Kleine, aber muskulöse Statur - Kurze, graue Jogginghose - Weiß-schwarzes T-Shirt mit roter Aufschrift auf dem Rücken - Lange, zurückgegelte Haare, an den Seiten waren die Haare kurzrasiert

Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen. Wer hat am gestrigen Montag im Bereich Beethovenring und "An der Röhrenstrecke" in Unna verdächtige Personen bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Und nochmals einige Verhaltenstipps zu Ihrer Sicherheit: Bitte reden Sie mit Nachbarn und älteren Angehörigen über diese Vorfälle und sensibilisieren Sie diese. Sprechen Sie nicht am Telefon mit Fremden über Ihre finanziellen Verhältnisse und Vorhandensein von Bargeld und Wertsachen. Beenden Sie sofort von sich aus aktiv ein solches eingehendes Telefonat, in dem Sie selber auflegen und wählen Sie danach sofort eigenhändig den Notruf 110 zur Meldung des Vorfalles an die echte Polizei.

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