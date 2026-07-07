Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Holzwickede lädt ein

Holzwickede (ots)

Am 10.07.2026 laden in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Dennis Kischel und Polizeihauptkommissar Christian Schultz, zu ihrer Bürgersprechstunde auf den Wochenmarkt in Holzwickede ein.

Zudem wird auch die Aktion "Landrat vor Ort" durchgeführt.

Die Sprechstunde in der Bezirksdienstaußenstelle Holzwickede findet in diesem Zeitraum nicht statt.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind aber dann herzlich eingeladen, auf dem Wochenmarkt vorbeizukommen.

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