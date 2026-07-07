POL-UN: Bergkamen - Zwei Täter im Blaumann dringen in Einfamilienhaus ein
Bergkamen (ots)
Am Montag, den 06.07.2026, drangen gegen 10:30 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Heinrichstraße in Bergkamen ein.
Sie beschädigten die Terrassentür und gelangten so in die Räumlichkeiten.
Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht festgestellt werden.
Laut Zeugenaussage handelt es sich bei den Tatverdächtigen um zwei männliche Personen, die zu Fuß vom Tatort flüchteten. Eine Tatortbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.
Die erste Person kann wie folgt beschrieben werden:
- Ca. 60 Jahre alt - Ca. 180cm groß - "normale" Statur - Trug einen Blaumann
Die zweite Person kann wie folgt beschrieben werden:
- Ca. 30 Jahre alt - Schwarzer Vollbart - Trug ebenfalls einen Blaumann - Dunkle Kappe
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