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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zwei Täter im Blaumann dringen in Einfamilienhaus ein

Bergkamen (ots)

Am Montag, den 06.07.2026, drangen gegen 10:30 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Heinrichstraße in Bergkamen ein.

Sie beschädigten die Terrassentür und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht festgestellt werden.

Laut Zeugenaussage handelt es sich bei den Tatverdächtigen um zwei männliche Personen, die zu Fuß vom Tatort flüchteten. Eine Tatortbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die erste Person kann wie folgt beschrieben werden:

   - Ca. 60 Jahre alt
   - Ca. 180cm groß
   - "normale" Statur
   - Trug einen Blaumann

Die zweite Person kann wie folgt beschrieben werden:

   - Ca. 30 Jahre alt
   - Schwarzer Vollbart
   - Trug ebenfalls einen Blaumann
   - Dunkle Kappe

Die Polizei Kamen sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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