Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Täter brechen Snackautomat auf

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag (07.07.2026) zwischen 01:15 Uhr und 03:20 Uhr einen Snackautomat im Kreuzungsbereich Hörder Straße/Talweg in Schwerte aufgebrochen.

Bei dem Aufbruch wurde Bargeld entwendet.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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