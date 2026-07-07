POL-UN: Schwerte - Täter brechen Snackautomat auf
Schwerte (ots)
Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag (07.07.2026) zwischen 01:15 Uhr und 03:20 Uhr einen Snackautomat im Kreuzungsbereich Hörder Straße/Talweg in Schwerte aufgebrochen.
Bei dem Aufbruch wurde Bargeld entwendet.
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