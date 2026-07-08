Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer: einer flüchtet

Unna (ots)

Am Mittwoch (08.07.2026) war gegen 06:00 Uhr ein 19-Jähriger aus Unna mit seinem Fahrrad unterwegs. Er sei mit seinem Fahrrad aus Richtung Unna-Königsborn gekommen und in Richtung Billmerich gefahren.

Ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer sei ihm auf dem Radweg der Friedrich-Ebert-Straße, in Höhe des Lebenszentrums Unna, entgegengekommen. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrradfahrer.

Der 19-Jährige stürzte dabei und verletzte sich leicht - zur ambulanten Behandlung kam er in ein Krankenhaus.

Der unbekannte männliche Radfahrer erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des 19-Jährigen und setzte dann seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der unbekannte Radfahrer fuhr weiter auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Unna.

Der gesuchte Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - ca. 30-35 Jahre alt - ca. 1,90 m groß - schwarze kurze Haare - Rennradanzug, Schutzhelm

Unterwegs war der Gesuchte mit einem schwarzen Rennrad mit weißen Reifen.

Wer Angaben zu dem gesuchten Fahrradfahrer machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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