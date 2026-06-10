POL-CUX: Durch unsichere Fahrweise im Bereich Bexhövede aufgefallen - Transporterfahrer erheblich alkoholisiert
Cuxhaven (ots)
Loxstedt/Bexhövede. Am gestrigen Dienstagabend (09.06.2026) meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 23:46 Uhr einen auffällig fahrenden Kleintransporter im Bereich der Lindenallee. Der Fahrzeugführer, ein 37-jähriger Bremerhavener, benötigte hierbei die gesamte Fahrbahnbreite, fuhr Schlangenlinien und fuhr teils deutlich zu schnell.
Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Vortest zeigte einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.
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