Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Verkehrsdelikte durch 17-jährigen Jugendlichen in der Wingst

Cuxhaven (ots)

Wingst. Am gestrigen Montagabend (09.06.2026) wurde ein 17-jähriger Jugendlicher auf einem Kleinkraftrad (Roller) im Bereich der Stader Straße in der Wingst kontrolliert.

Der 17-jährige Fahrzeugführer war hierbei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Des Weiteren stand er unter Betäubungsmitteleinfluss. Das Fahrzeug war nicht zugelassen oder versichert. Am Roller war ein Versicherungskennzeichen angebracht, dessen Schriftzeichen und Zahlen schwarz übergemalt waren, um so den Anschein einer Versicherung zu erwecken. Die eigentliche Farbe des Kennzeichens war blau (2024). Dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschlüssel und das verfälschte Versicherungskennzeichen wurden sichergestellt.

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