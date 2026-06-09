Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Drei E-Scooter Fahrerinnen und Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss in Hemmoor kontrolliert

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Sonntagabend (07.06.2026) wurden in Hemmoor in der Straße Im Hamfeld gegen 21:50 Uhr insgesamt drei E-Scooter Fahrende (22 Jahre männlich, 23 Jahre männlich und 23 Jahre weiblich, alle aus Hemmoor) kontrolliert. Alle drei Personen standen hierbei unter dem Einfluss von verschiedenen Betäubungsmitteln. Der E-Scooter des 22-jährigen Hemmoorers war darüber hinaus nicht mehr versichert. Allen wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell