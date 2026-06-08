Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen alkoholisiertem Radfahrer und PKW in Cuxhaven - Radfahrer schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Sonntagmorgen (07.06.2026) kam es gegen 05:15 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße/Ecke Kapitän-Alexander-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW-Fahrer.

Der 27-jährige Fahrradfahrer aus Cuxhaven war hierbei aus Richtung Kaemmererplatz kommend in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Kapitän-Alexander-Straße kam es zur Kollision mit dem bevorrechtigten PKW eines 19-jährigen Cuxhaveners.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrradfahrer schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er stand zudem deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Ihm wurde daher zusätzlich eine Blutprobe entnommen.

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