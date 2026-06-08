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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: E-Scooter Fahrer flüchtet mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Samstag (06.06.2026) befuhr ein bislang unbekannter Mann gegen 14:35 Uhr die Südersteinstraße in Cuxhaven mit einem E-Scooter mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Er sollte hierbei kontrolliert werden, flüchtete jedoch mit hoher Geschwindigkeit. Die Fahrt führte unter anderem über die Segelckestraße, die Abendrothstraße, die Schulstraße und die Rektor-Dölle-Straße zum Westerwischweg. Der Fahrer des E-Scooters fuhr hierbei teilweise Geschwindigkeiten von über 50 km/h. Ein Kennzeichen war nicht angebracht.

Der Fahrzeugführer war

   - männlich
   - ca. 18 Jahre alt
   - trug einen schwarzen Helm
   - trug eine dunkle Trainingsjacke und eine blaue Jogginghose

Zeugen, die Hinweise zur Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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