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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressebericht der Polizei Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Pkw mit abgelaufenem Kurzzeitkennzeichen

Hagen im Bremischen, BAB 27. Am 05.06.2026, gegen 18:30 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei Geestland auf der Autobahn 27, Fahrtrichtung Cuxhaven, auf einen Opel mit einem angebrachten Kurzzeitkennzeichen aufmerksam. Das Kennzeichen ist nur bis zum 01.06.2026 gültig gewesen. Für den Pkw bestand kein Versicherungsschutz mehr. Zudem ist der Pkw mit sechs statt der erlaubten fünf Personen besetzt gewesen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

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Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Wurster Nordseeküste. Am 05.06.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall auf der Engbütteler Straße. Der 51-Jährige Fahrzeugführer aus Nordenham verlor mit seinem Opel Zafira auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Birke und einer Strohforke. Der Fahrzeugführer verletzte sich dabei leicht. An der Unfallstelle und am Pkw sind insgesamt Sachschäden in Höhe von ca. 11.000 Euro entstanden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
i.A. Hehlert, PHK
Tel: 04721/573-216
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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