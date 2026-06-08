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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nötigung im Straßenverkehr durch Hochzeits-Autokorso auf der BAB27 -

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am Samstag (06.06.2026) wurde der Polizei gegen 12:45 Uhr ein Autokorso mit ca. neun Pkw gemeldet, welcher mit niedriger Geschwindigkeit die BAB27 aus Bremerhaven in Richtung Bremen befahre und den Verkehr ausbremse. Die beteiligten Pkw, deren Fahrzeugführer primär zwischen 20 und 30 Jahren alt waren und aus Bremen, Bremerhaven und Umgebung stammten, befuhren die BAB 27 in Richtung Walsrode mit ca. 80 km/h auf allen Fahrstreifen und blockierten diese, sodass es zu kilometerlangem Rückstau kam. Der Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft konnte durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland und der Polizei Bremen schließlich festgestellt und kontrolliert werden. Gegen die Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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