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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erfolgreicher Schockanruf in Stotel - Erneute Warnhinweise der Polizei

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel. Am Mittwochabend (03.06.2026) kam es in Stotel zu einem erfolgreichen Schockanruf. Eine 84-jährige Frau hatte hierbei eine fünfstellige Bargeldsumme an eine bislang unbekannte Person übergeben.

Die bislang unbekannten Täter nutzten eine bereits oft durchgeführte Masche. Ein angeblicher Polizeibeamter rief an und erklärte, dass eine nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine hohe Geldsumme für eine Notoperation gezahlt werden müsste.

Die unbekannte Person, die das Geld abholte, wurde wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - ca. 30 Jahre alt
   - dunkle Haare
   - ein Bart im Kinnbereich

Zeugen, die Hinweise zu dieser Person gegeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480).

Die Polizei warnt erneut:

   - Schockanrufe bleiben leider ein weit verbreitetes Phänomen. Die 
     Täterinnen und Täter gehen hierbei äußerst professionell vor und
     bauen gezielt psychologischen Druck auf.
   - Oft werden bekannte Maschen wie falsche Polizeibeamte genutzt. 
     Angehörige hätten einen schweren Unfall verusacht und nun müsse 
     entweder eine teure Behandlung oder eine Kaution hinterlegt 
     werden.
   - Beides kommt in Deutschland nicht vor. Eine Kaution gibt es im 
     deutschen Rechtssystem nicht. Eine Notoperation einer Patientin 
     muss niemals im Voraus bezahlt werden, schon gar nicht in bar.
   - Lassen Sie sich nicht verunsichern und beenden Sie diese 
     Gespräche sofort!
   - Rufen Sie die richtige Polizei und lassen Sie sich auch nicht 
     durch die Anrufer davon abbringen, die dies oft verhindern 
     wollen.
   - Sprechen Sie immer und immer wieder mit ihren Freunden und 
     Angehörigen, gerade älteren Personen, über diese und andere 
     Maschen, um hohe finanzielle Schäden zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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