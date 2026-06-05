Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erfolgreicher Schockanruf in Stotel - Erneute Warnhinweise der Polizei

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel. Am Mittwochabend (03.06.2026) kam es in Stotel zu einem erfolgreichen Schockanruf. Eine 84-jährige Frau hatte hierbei eine fünfstellige Bargeldsumme an eine bislang unbekannte Person übergeben.

Die bislang unbekannten Täter nutzten eine bereits oft durchgeführte Masche. Ein angeblicher Polizeibeamter rief an und erklärte, dass eine nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine hohe Geldsumme für eine Notoperation gezahlt werden müsste.

Die unbekannte Person, die das Geld abholte, wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - dunkle Haare - ein Bart im Kinnbereich

Zeugen, die Hinweise zu dieser Person gegeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480).

Die Polizei warnt erneut:

- Schockanrufe bleiben leider ein weit verbreitetes Phänomen. Die Täterinnen und Täter gehen hierbei äußerst professionell vor und bauen gezielt psychologischen Druck auf. - Oft werden bekannte Maschen wie falsche Polizeibeamte genutzt. Angehörige hätten einen schweren Unfall verusacht und nun müsse entweder eine teure Behandlung oder eine Kaution hinterlegt werden. - Beides kommt in Deutschland nicht vor. Eine Kaution gibt es im deutschen Rechtssystem nicht. Eine Notoperation einer Patientin muss niemals im Voraus bezahlt werden, schon gar nicht in bar. - Lassen Sie sich nicht verunsichern und beenden Sie diese Gespräche sofort! - Rufen Sie die richtige Polizei und lassen Sie sich auch nicht durch die Anrufer davon abbringen, die dies oft verhindern wollen. - Sprechen Sie immer und immer wieder mit ihren Freunden und Angehörigen, gerade älteren Personen, über diese und andere Maschen, um hohe finanzielle Schäden zu verhindern.

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