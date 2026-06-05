Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Schule in Wanna - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Wanna. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (03./04.06.2026) kam es zu einem Einbruch in die Schule in Wanna an der Landesstraße.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt. Entwendet wurden unter anderem Bargeld und ein Tresor.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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