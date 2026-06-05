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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigung durch Feuer auf dem Sportplatz in Groden - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Groden. Bereits am 25.05.2026 kam es 21:50 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Feuer auf der Tartanbahn am Sportplatz in Groden.

Bisher unbekannte Täter hatten einen Einkaufswagen mit Holz befüllt und diesen danach angezündet. Hierdurch entstand Schaden an der Tartanbahn. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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