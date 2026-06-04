POL-CUX: Mit über 3 Promille mit dem PKW in Hemmoor unterwegs
Cuxhaven (ots)
Hemmoot. Am 03.06.2026 kam es gegen 06:10 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Hemmoor. Ein 47-jähriger Hemmoorer wurde hierbei mit seinem PKW Skoda kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte einen ersten Verdacht der deutlichen Alkoholisierung. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3,4 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.
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