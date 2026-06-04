POL-CUX: Mit über 3 Promille mit dem PKW in Hemmoor unterwegs

Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven/Geestland. Wiederholt erhält die Polizei Meldungen über Firmen, die über Haustürgeschäfte Arbeiten rund ums Haus oder den Garten anbieten. Leider gibt es hier auch immer wieder Personen und Betriebe, die die Arglosigkeit mancher Bürgerinnen und Bürger ausnutzen wollen, um schnell an hohe Geldbeträge zu kommen. Oft sind ältere Mitmenschen betroffen. Gestern meldete sich ...

mehr