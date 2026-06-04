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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mit über 3 Promille mit dem PKW in Hemmoor unterwegs

Cuxhaven (ots)

Hemmoot. Am 03.06.2026 kam es gegen 06:10 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Hemmoor. Ein 47-jähriger Hemmoorer wurde hierbei mit seinem PKW Skoda kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte einen ersten Verdacht der deutlichen Alkoholisierung. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3,4 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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