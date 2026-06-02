Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Warnung vor Wucher bei Haustürgeschäften

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/Geestland. Wiederholt erhält die Polizei Meldungen über Firmen, die über Haustürgeschäfte Arbeiten rund ums Haus oder den Garten anbieten. Leider gibt es hier auch immer wieder Personen und Betriebe, die die Arglosigkeit mancher Bürgerinnen und Bürger ausnutzen wollen, um schnell an hohe Geldbeträge zu kommen. Oft sind ältere Mitmenschen betroffen.

Gestern meldete sich beispielsweise ein 77-jähriger Geestländer, welchem Gartenarbeiten angeboten wurden. Glücklicherweise noch vor Beginn der Arbeiten fiel dem Mann auf, dass die geforderte Geldsumme unverhältnismäßig hoch erscheint. Die Mitarbeiter der Firma konnten noch vor Ort durch die Polizei angetroffen werden, zu strafbaren Handlungen war es bisher nicht gekommen.

Präventionstipps der Polizei:

- Seien Sie bei Geschäften an der Haustür immer misstrauisch und lassen Sie sich nicht überrumpeln oder bedrängen.

- Seriöse Betriebe fahren in der Regel nicht von Tür zu Tür, um nach Arbeit zu suchen, da die Auftragsbücher mehr als gefüllt sind.

- Zahlen Sie keine Beiträge im Voraus in bar, einfacher können Sie es Betrügern nicht machen. Bei größeren Dienstleistungen beziehungsweise Handwerkerleistungen werden in der Regel Anzahlungen oder Zwischenzahlungen verlangt. Diese können jedoch orgentlich per Abschlagszahlungen mit schriftlichten Unterlagen per Überweisung beglichen werden.

- Rufen Sie im Zweifel die Polizei

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