Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Straftaten nach Verkehrskontrolle in Debstedt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Debstedt. Am Montagabend (01.06.2026) gegen 19:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Geestland einen PKW Audi in Debstedt im Beriech der Drangstedter Chaussee/Ecke Rosenburg.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Zudem wurde ein Führerschein vorgelegt, welcher sich nach genauer Betrachtung als Fälschung herausstelle. Den Fahrzeugführer erwarten mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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