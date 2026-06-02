PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Straftaten nach Verkehrskontrolle in Debstedt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Debstedt. Am Montagabend (01.06.2026) gegen 19:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Geestland einen PKW Audi in Debstedt im Beriech der Drangstedter Chaussee/Ecke Rosenburg.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Zudem wurde ein Führerschein vorgelegt, welcher sich nach genauer Betrachtung als Fälschung herausstelle. Den Fahrzeugführer erwarten mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 13:35

    POL-CUX: Pkw ohne Haftpflichtversicherung +++ Unfall mit leicht verletzter Radfahrerin

    Cuxhaven (ots) - Geestland. Am Sonntag, den 31.05.2026 kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland um 12:10 Uhr einen Mercedes, der die Hafenstraße im Bereich Drangstedt befuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Haftpflichtversicherung für den Pkw erloschen war. Dem 63-jährigen Fahrzeugführer aus Bremen wurde daher die Weiterfahrt ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 13:32

    POL-CUX: Diebstahl von Stromkabeln

    Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste. Erneut kam es zu einem Diebstahl von Stromkabeln im Bereich der Wurster Nordseeküste. Am Sonntag, den 31.05.2026 wurde die Polizei um 07:34 Uhr über einen Diebstahl von einer Baustelle in der Straße Specken in Midlum informiert. Unbekannte Täter verschafften sich hier Zutritt zum umschlossenen Rohbau und entwendeten ca. 200 Meter Stromkabel. Die Tatzeit kann auf Samstag, 30.05.2026, 22:00 Uhr bis zur Meldezeit eingegrenzt werden. ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 13:30

    POL-CUX: Verkehrsunfall auf BAB27 - Anhänger verliert großen Teil der Ladung

    Cuxhaven (ots) - Am Samstag, 30.05.2026, um 11:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A27, zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Bremerhaven-Überseehäfen in Richtung Walsrode. Ein PKW-Anhängergespann eines 72-Jährigen Bremerhaveners befuhr die A27 in südliche Richtung als sich der Anhänger plötzlich aufschaukelte und quer stellte. Das Gespann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren