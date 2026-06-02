POL-CUX: Diverse Straftaten nach Verkehrskontrolle in Debstedt
Cuxhaven (ots)
Geestland/Debstedt. Am Montagabend (01.06.2026) gegen 19:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Geestland einen PKW Audi in Debstedt im Beriech der Drangstedter Chaussee/Ecke Rosenburg.
Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Zudem wurde ein Führerschein vorgelegt, welcher sich nach genauer Betrachtung als Fälschung herausstelle. Den Fahrzeugführer erwarten mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
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