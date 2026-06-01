Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf BAB27 - Anhänger verliert großen Teil der Ladung

Cuxhaven (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, um 11:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A27, zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Bremerhaven-Überseehäfen in Richtung Walsrode. Ein PKW-Anhängergespann eines 72-Jährigen Bremerhaveners befuhr die A27 in südliche Richtung als sich der Anhänger plötzlich aufschaukelte und quer stellte. Das Gespann prallte in der Folge gegen die Seitenschutzplanke und eine größere Menge des geladenen Kieses verteilte sich auf der Fahrbahn. Eine Mitarbeiterin des Deutschen roten Kreuzes wird Zeugin des Verkehrsunfalles und stoppt ihr Dienstfahrzeug um den Unfallbeteiligten zu helfen. Währenddessen fuhr ein weiterer PKW in den PKW des DRK. Glücklicherweise wurden bei dem Verkehrsunfall keine Personen verletzt. Für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn musste die A27 halbseitig gesperrt werden.

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