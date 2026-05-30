Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Gartenlaubenbrände in Cuxhaven durch Brandstiftung - Tatverdächtiger gefasst

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Samstagmorgen (30.05.2026) kam es gegen 05:30 Uhr im Bereich der Ecke Haydnstraße/Brahmsstraße zu einem Brand einer dortigen Gartenlaube. Nach ersten Löschmaßnahmen der eingesetzten Polizeibeamten übernahm die Feuerwehr die Löscharbeiten.

Während dieser Arbeit kam es plötzlich zu einem weiteren Brandausbruch an einer Gartenlaube etwa 200m entfernt. Im Nahbereich konnte ein 55-jähriger Mann aus Porta Westfalica festgestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann für die Brandlegungen verantwortlich war. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die polizeilichen Maßnahmen laufen.

Personen wurden durch die Brände glücklicherweise nicht verletzt. Die genaue Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber im mittleren, fünfstelligen Eurobereich liegen. Die Ermittlungen dauern an.

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