POL-CUX: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Stotel
Cuxhaven (ots)
Loxstedt-Stotel. Am gestrigen Freitag (29.05.2026) kam es gegen 23:10 Uhr auf der Burgstraße in Stotel am dortigen Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.
Ein 33-jähriger Bremerhavener befuhr mit seinem PKW die Burgstraße in Richtung Autobahn. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er den PKW eines 28-jährigen Bremerhaveners. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. An beiden PKW enstand erheblicher Sachschaden, der auf ca. 8.500 Euro geschätzt wird.
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