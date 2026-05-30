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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Stotel

Cuxhaven (ots)

Loxstedt-Stotel. Am gestrigen Freitag (29.05.2026) kam es gegen 23:10 Uhr auf der Burgstraße in Stotel am dortigen Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Ein 33-jähriger Bremerhavener befuhr mit seinem PKW die Burgstraße in Richtung Autobahn. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er den PKW eines 28-jährigen Bremerhaveners. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. An beiden PKW enstand erheblicher Sachschaden, der auf ca. 8.500 Euro geschätzt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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