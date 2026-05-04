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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Segelflugzeugabsturz bei Lauenstein - Pilot verstorben

Salzhemmendorf (ots)

Am Samstag (02.05.2026) gegen 14:30 Uhr, kam es oberhalb der Ortschaft Lauenstein auf dem Höhenzug Ith zu einem tragischen Flugunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte ein einsitziges Segelflugzeug aus bislang ungeklärter Ursache in bewaldetem Gebiet ab. Aufgrund des unwegsamen Geländes gestalteten sich die Rettungsmaßnahmen schwierig.

Der 72-jährige Pilot aus Steinheim wurde im Cockpit zunächst nicht ansprechbar aufgefunden und durch Rettungskräfte umgehend reanimiert. Trotz der eingeleiteten Maßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Die Polizei sowie die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein abschließendes Ergebnis liegt derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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