Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Kemnade gesucht

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Bodenwerder (ots)

Bereits in der Nacht zu Mittwoch (22.04.2026) kam es in Bodenwerder, Ortsteil Kemnade, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde im Bereich Stadtkamp ein ordnungsgemäß abgestellter schwarzer VW mit HOL-Kennzeichen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfall dürfte sich beim Ein- oder Ausparken ereignet haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 bis 1.000 Euro geschätzt.

Der oder die Verursachende entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum flüchtigen Fahrzeug oder zur fahrzeugführenden Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/40831-0 zu melden.

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