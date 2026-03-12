Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 11.03.2026 wurden bei der Polizeiinspektion Zweibrücken zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet angezeigt. Demnach ereignete sich bereits im Zeitraum von Samstag, 07.03.2026, 17.30 Uhr bis Sonntag, 08.03.2026, 05.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Gabelsbergerstraße als ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß vor ihm parkenden, schwarzen PKW VW Tiguan beschädigte. Dieser wurde an der linken hinteren Stoßstange in Mitleidenschaft gezogen, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro entstand.

Im Zeitraum von Dienstag, 10.03.2026, 16.30 Uhr auf Mittwoch, 11.03.2026, 07.50 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Sickingerhöhstraße 89 beim Rangieren oder Ausparken gegen einen dort geparkten, weißen Transporter Mercedes Sprinter, wobei an diesem ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500.- Euro entstand.

In beiden Fällen entfernten sich die jeweiligen Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer hat die Unfallhergänge beobachtet und kann Angaben zu den unfallverursachenden Fahrzeugen oder deren Fahrzeugführern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

