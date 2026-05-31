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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach PKW-Diebstahl, Unfallflucht und versuchtem Fahrraddiebstahl in Otterndorf - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am gestrigen Samstagmittag (30.05.2026) kam es gegen 12:00 Uhr zu einem PKW-Diebstahl auf einem Firmengelände an der Straße Am Mühlenberg in Otterndorf.

Der Tatverdächtige, ein 29-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, beschädigte hierbei weitere PKW auf dem Hof und flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Im Bereich der Müggendorfer Straße versuchte der Mann im Anschluss ein Fahrrad zu entwenden, konnte hier jedoch gestellt werden. Mit dem PKW war er zwischenzeitlich verunfallt.

Der entwendete PKW konnte mit Hilfe einer polizeilichen Drohne in einem Feldweg am Philosophenweg in Otterndorf verunfallt in einem Graben festgestellt werden. Der Mann führte bei der Tat weiter ein so genanntes Butterfly Messer mit sich.

Aufgrund der Gesamtumstände und bereits erheblicher, polizeilicher Vorerkenntnisse des Mannes beantragte die Staatsanwaltschaft Stade einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Dieser wurde am Sonntag durch das Amtsgericht Otterndorf erlassen. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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