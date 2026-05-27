Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zöllner finden Dachversteck mit 36.000 Schmuggelzigaretten/Einsatz einer Hohlraumsonde bringt Klarheit

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Ulm (ots)

Bei der Überprüfung eines bulgarischen Lastwagens vom Typ Renault Mas-ter fanden Zollbeamte am vergangenen Sonntagabend (24.05.2026) 36.000 Stück unversteuerte Zigaretten in einem Dachversteck. Die Zöllner lotsten das Fahrzeug zuvor von der Autobahn 8 auf die Kontrollstelle an der Bundestraße 10 bei Dornstadt.

Auf Befragen gaben die acht Insassen an, nur einige Schachteln dabei zu haben. Dann wurden die Fahnder auf den Dachaufbau über der Fahrerkabine aufmerksam, die weder von außen, noch durch die Kabine zu öffnen war. Erst der Einsatz eines Hohlraumsichtgerätes führte die Zollbeamten zu den hinter einer doppelten Wand im Aufbau versteckten Zigaretten.

Gegen den 37-jährigen Fahrer leiteten die Zöllner ein Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein. Die Zigaretten wurden sichergestellt. Der Steuerschaden beläuft sich auf rund 7200 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm.

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