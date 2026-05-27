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HZA-UL: Zollkontrollen im Grenzgebiet - Porsche aus der Schweiz nachverzollt

HZA-UL: Zollkontrollen im Grenzgebiet - Porsche aus der Schweiz nachverzollt
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Lindau (ots)

Beamte des Zolls in Friedrichshafen kontrollierten vergangene Woche (21.05.) auf der BAB 96 bei Sigmarszell einen Porsche Panamera 4S, welcher nicht vorschriftsgemäß verzollt war

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer -ein in Österreich lebender serbischer Staatsangehöriger- das Fahrzeug zuvor in der Schweiz für 12.500 Schweizer Franken erworben und bei der Einfuhr in das Zollgebiet der Europäischen Union nicht ordnungsgemäß angemeldet hatte.

Durch die unterlassene Anmeldung entstanden Einfuhrabgaben in Höhe von über 4.200 Euro. Gegen den Fahrer wurde daraufhin ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet.

Nach Entrichtung der fälligen Abgaben konnte der Betroffene seine Heimreise fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen hat die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm übernommen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Ulm
Sarah Mayer
Telefon: 0731/9648-10007
E-Mail: presse.hza-ulm@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell

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