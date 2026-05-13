Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Schwarzarbeitskontrollen des Zolls/Angestellte arbeiten illegal und wohnen im Restaurant-Keller

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Heidenheim/Brenz (ots)

Bei der Überprüfung eines Asia-Restaurants am 8. Mai 2026 in Heidenheim an der Brenz erwischten Zoll-Ermittler der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Aalen einen Arbeitnehmer (38 Jahre alt) und eine Arbeitnehmerin (27 Jahre alt), die illegal beschäftigt wurden. Prekär: Beide wohnten im Kellerbereich des Restaurants.

Der Angestellte konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen. Ersten Ermittlungen nach hielt er sich unerlaubt im Bundesgebiet auf. Er wurde erkennungsdienstlich erfasst. Seine Kollegin wurde ohne Arbeitserlaubnis beschäftigt und musste ihren Pass abgeben. Die Zöllner informierten Ausländerbehörde und Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen dauern an.

Da die Inhaberin des Restaurants keine Meldungen zur Sozialversicherung abgab, ermittelt der Zoll nun wegen Schwarzarbeit, Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und Beschäftigung von Ausländern ohne Genehmigung, leitete entsprechende Verfahren ein und stellte Beweismittel sicher. Gegen die Arbeitnehmerin läuft ein Bußgeldverfahren, gegen den Arbeitnehmer leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts ein.

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