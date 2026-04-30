Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Bobenheim- Roxheim (ots)

Im Zeitraum vom 28.04.2025, 19 Uhr, bis 29.04.2025, 7 Uhr, wurde ein weißer Toyota RAV 5 entwendet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Berliner Straße auf einem öffentlichen Parkplatz, nahe der Mörikestraße, abgestellt.

Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen.

Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

- Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

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