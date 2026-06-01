Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pkw ohne Haftpflichtversicherung +++ Unfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Sonntag, den 31.05.2026 kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland um 12:10 Uhr einen Mercedes, der die Hafenstraße im Bereich Drangstedt befuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Haftpflichtversicherung für den Pkw erloschen war. Dem 63-jährigen Fahrzeugführer aus Bremen wurde daher die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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Geestland. Am Sonntag, den 31.05.2026 ereignete sich um 17:33 Uhr ein Unfall in der Ortschaft Meckelstedt. In einer leichten Kurve touchierte ein 57-Jähriger mit seinem Pkw eine entgegenkommende 45-jährige Radfahrerin. Diese stürzte und zog sich Schürfwunden zu. Sie wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Versorgung gebracht. Bei dem Fahrzeugführer konnte eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein des Geestländers sichergestellt.

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