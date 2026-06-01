Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von Stromkabeln

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Erneut kam es zu einem Diebstahl von Stromkabeln im Bereich der Wurster Nordseeküste. Am Sonntag, den 31.05.2026 wurde die Polizei um 07:34 Uhr über einen Diebstahl von einer Baustelle in der Straße Specken in Midlum informiert. Unbekannte Täter verschafften sich hier Zutritt zum umschlossenen Rohbau und entwendeten ca. 200 Meter Stromkabel. Die Tatzeit kann auf Samstag, 30.05.2026, 22:00 Uhr bis zur Meldezeit eingegrenzt werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Geestland unter Telefon 04743 9280 entgegen.

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