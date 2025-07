POL-EL: Messingen - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Lingen (ots) - Am 12. Juli 2025 gegen 17:55 Uhr kam es zu einem Vorfall in einem Waldstück am Rheitlager Weg in Lingen. Laut derzeitigen Erkenntnissen kokelten unbekannte Personen an einem Baumstumpf. In der Folge geriet dieser samt umliegendem Moos in Brand, sodass eine konkrete Gefahr für das angrenzende Waldgebiet entstand. Dank des schnellen Eingreifens zweier Zeugen konnte der Brand noch vor Eintreffen der ...

