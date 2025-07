POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch

Salzbergen (ots) - In der Nacht zu Freitag kam es zu einem Einbruch in eine Spielothek an der Straße Holsterfeld in Salzbergen. Ein bislang unbekannter Täter brach gegen 01:38 Uhr durch die Nebeneingangstür in die Spielhalle ein. Im Inneren brach er einen Automaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa ...

mehr