Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden an der B73 in der Wingst

Cuxhaven (ots)

Wingst/B73. Am gestrigen Montagabend (01.06.2026) kam es gegen 18:00 Uhr im Bereich der Wingst/Dobrock an der B73 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 58-jähriger Wingster wollte mit seinem PKW auf die B73 einbiegen und übersah hierbei aus bislang unbekannter Ursache den PKW einer 41-jährigen Frau aus Hemmoor. Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. An beiden PKW entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

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