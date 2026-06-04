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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Mittwoch (03.06.2026) um 11:15 Uhr befand sich ein 58-jähriger Geestländer mit seinem PKW Mercedes aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Bremen. Der Geestländer befand sich glücklicherweise mit seiner Familie vorschriftmäßig außerhalb des PKW, abseits der Fahrbahn, als ein LKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem linken Außenspiegel des PKW kollidierte. Es entstand Sachschaden am PKW. Der LKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen LKW machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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