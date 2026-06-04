Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand und nachfolgende Explosion in einem Mehrparteienhaus in Spieka - hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Spieka. Am gestrigen Mittwoch (03.06.2026) kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Brandausbruch in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Wurster Straße in Spieka. Kurz darauf kam es zu einer Explosion, welche große Teile des Gebäudes beschädigte. Der Brand selbst konnte durch die Anwohner eigenständig, noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, gelöscht werden.

Nach derzeitigem Stand blieben glücklicherweise alle Personen unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Anwohner wurden durch die Gemeinde Wurster Nordseeküste anderweitig untergebracht.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei der Brandursache beziehungsweise der Ursache der nachfolgenden Explosion möglicherweise um einen technischen Defekt in einer Küche des Mehrparteienhauses (1.OG) in Verbindung mit einem Gasleck handeln. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Ursache dauern an.

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