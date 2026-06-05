Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Schiffdorf - hoher Sachschaden (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am Donnerstagmorgen (04.06.2026) kam es gegen 07:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bismarckstraße in Schiffdorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hierbei erheblich einen geparkten, weißen VW Polo eines 24-jährigen Schiffdorfers und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Der Schaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

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