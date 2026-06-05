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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall mit zwei verletzten Jugendlichen in Geestland - eine davon schwer

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am 05.06.2026 ereignet sich um 07:40 Uhr auf der Debstedter Straße in Langen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Mädchen (beide 15 Jahre alt) mit E-Scootern verletzt wurden.

Diese wollten die Debstedtet Straße an einer Bedarfsampel queren. Eine 75-jährige Geestländerin, die die Debstedter Straße mit ihrem Pkw Renault befuhr, übersah das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit den Mädchen, die gerade die Straße querten. Durch den Unfall wurde ein Mädchen leicht und eines schwer, glücklicherweise aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Beide wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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