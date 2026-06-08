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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert in Hemmoor unterwegs - Fahrzeugführer mit knapp 4 Promille

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Sonntagmorgen (07.06.2026) meldete eine aufmerksame Zeugin gegen 07:40 Uhr einen vermutlich stark alkoholisierten PKW Fahrer im Bereich der Hautpstraße in Hemmoor. Zu einem Unfall war es glücklicherweise noch nicht gekommen. Der Fahrzeugführer, ein 47-jähriger Hemmoorer, konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von fast 4 Promille.

Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein hatte der Mann nicht mehr. Dieser war erst in der Vorwoche am 03.06.2026 bei einer gleichen Kontrolle in Hemmoor sichergestellt worden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/6288276).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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