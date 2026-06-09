Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten in Cuxhaven (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montag (08.06.2026) kam es in Cuxhaven und auf der B73 im Bereich zwischen Altenbruch und Otterndorf zu drei Verkehrsunfällen mit mehreren verletzten Personen.

Gegen 11:45 Uhr kam es auf dem Döser Feldweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW-Fahrer und einem geparkten Anhänger. Ein 78-jähriger Mann aus Achim hatte aus bislang unbekannten Gründen einen ordnungsgemäß geparkten Anhänger übersehen. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt (Foto im Anhang).

Gegen 14:45 Uhr kam es auf der B73 zwischen Altenbruch und Otterndorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 38-jähriger Mann aus Drochtersen war im dortigen Baustellenbereich mit seinem PKW Seat aufgrund zu geringen Abstandes auf den PKW VW eines 28-jährigen Otterndorfers aufgefahren. Der PKW des Otterndorfers wurde in einen dortigen Graben geschoben. Durch den Unfall erlitt der Otterndorfer leichte Verletzungen, musste aber nicht in ein Krankenhaus. An den PKW enstanden hohe Sachschäden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Gegen 18:05 Uhr kam es auf der Brockeswalder Chaussee zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Eine 22-jährige Otterndorferin fuhr hierbei mit ihrem PKW Opel auf einen verkehrsbedingt wartenden PKW VW eines 48-jährigen Cuxhaveners auf. Durch den Unfall erlitten beide Personen leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 5.000 Euro.

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