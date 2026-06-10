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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht nach Unfall mit Fahrradfahrern in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am 29.05.2026 kam es gegen 13:30 Uhr auf dem Claus-Oellerich-Weg in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer kollidierte hierbei mit einem 63-jährigen Cuxhavener, der ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war und dem bislang Unbekannten entgegen kam. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Cuxhavener leicht, der andere Fahrradfahrer entfernte sich vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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